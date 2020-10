Europa-League-Auslosung im Liveticker mit Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim

Mit nur noch zwei statt der möglichen drei Mannschaften ist die Bundesliga in der Europa League vertreten. Nach dem Aus des VfL Wolfsburg in den Playoffs am Donnerstagabend durch ein 1:2 bei AEK Athen sind bei der Auslosung der Gruppen am Freitag (13 Uhr/So könnt ihr die Auslosung live sehen!) noch Bayer Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim dabei.

Die Lostöpfe wurden anhand eines Klub-Koeffizienten der UEFA zusammengestellt. Leverkusen ist mit 61.000 Punkten in Topf eins und geht damit den erwartet schwersten Gegnern wie dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur oder AS Rom aus dem Weg. Hoffenheim (14.956) ist hingegen in Topf drei und könnte schwere Lose erwischen. Gezogen werden zwölf Vierergruppen mit jeweils einer Mannschaft aus den vier Töpfen. Deutsche Duelle in der Gruppenphase sind ausgeschlossen.