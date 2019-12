Lostöpfe, Termine, Gegner: Das wartet auf Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg bei der Europa-League-Auslosung

Deutsch-deutsche Duelle in der ersten K.o.-Runde der Europa League sind ausgeschlossen. Gespielt wird das Sechzehntelfinale am 20. und 27. Februar. Das Endspiel wird am 27. Mai 2020 dann in Danzig ausgetragen. Im vergangenen Jahr hatte sich der FC Chelsea durch ein 4:1 im Endspiel gegen den FC Arsenal gesichert. Ihren Titel werden die Londoner nicht verteidigen können - sie sind dieses Mal weiter in der Champions League dabei und stehen dort im Achtelfinale.