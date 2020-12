Europa League: Die Auslosung zum Sechzehntelfinale live im TV und Online-Stream sehen

Im Schatten der Champions League wurde auch in der Europa League die Gruppenphase beendet. Für die verbliebenen 32 Teilnehmer geht der Blick nun auf die Loskugeln in im schweizerischen Nyon. Dort werden am Montag (13 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) die Paarungen für das Sechzehntelfinale ausgelost. Als deutsche Vertreter noch dabei: Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim , die sich jeweils als Gruppenerster für die Runde der letzten 32 qualifizierten.

Trotz des Gruppensiegs könnten beide Teams jedoch auf starke Gegner treffen. So drohen etwa RB Salzburg, Benfica Lissabon oder Real Sociedad San Sebastian. Gezogen wird wie in der Königsklasse aus zwei Lostöpfen. Die zwölf Gruppensieger sowie die vier besten drittplatzierten aus der Champions League werden in Topf eins gesetzt sein. Die anderen vier Champions-League-Absteiger rutschen zusammen mit den zwölft Gruppenzweiten der Europa League in Lostopf zwei. Die Hinspiele finden am 18. Februar, die Rückspiele am 25. Februar 2021 statt.