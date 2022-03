Europa League: Die Auslosung zum Viertelfinale live im TV und Online-Stream sehen

Eintracht Frankfurt setzte sich im Achtelfinale der Europa League in einem Last-Minute-Drama gegen Betis Sevilla durch. RB Leipzig hatte nach dem Ausschluss von Spartak Moskau ein Freilos fürs Viertelfinale. Für Bayer Leverkusen war indes gegen Atalanta Bergamo frühzeitig Schluss. Wer für die deutschen Teams die nächste Hürde auf europäischer Ebene wird, zeigt sich am Freitag. In der UEFA-Zentrale in Nyon werden die Viertelfinal-Paarungen der Europa League ermittelt (13.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker).

Unter den letzten acht Teams in der Europa League findet man einige Hochkaräter. So sind bei der Auslosung beispielsweise der FC Barcelona oder Olympique Lyon im Topf. Ab dem Viertelfinale können auch Mannschaften aus dem gleichen Land aufeinander treffen. Die Hinspiele im Viertelfinale in der Europa League werden am 7. April ausgetragen. Die Rückspiele sind für eine Woche später, also den 14. April, angesetzt. Es wird auch gelost, welche Viertelfinal-Sieger im Halbfinale aufeinandertreffen. Die Halbfinal-Hinspiele steigen am 28. April, die Rückspiele am 5. Mai.