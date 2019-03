Europa League: Auslosung zum Viertelfinale live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Am Freitag wird es ab 13 Uhr (live im SPORTBUZZER-Ticker) in Nyon (Schweiz) spannend. Denn dann werden die Viertelfinalpaarungen der Europa League ausgelost. Eintracht Frankfurt ist nach dem Sieg bei Inter Mailand das letzte verbliebene deutsche Team in der Europa League und hofft bei der Ziehung der Kugeln auf einen attraktiven Gegner.