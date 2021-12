Europa League: Die Auslosung zur Zwischenrunde live im TV und Online-Stream sehen

Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen haben das Achtelfinale der Europa League bereits erreicht. RB Leipzig und Borussia Dortmund müssen nach ihrem Ausscheiden in der Champions League indes den Umweg über die Zwischenrunde nehmen. Dort treffen die "Absteiger" aus der Königsklasse auf einen der Gruppenzweiten. Wer für das deutsche Duo die nächste Hürde auf europäischer Ebene wird, entscheidet sich am Montag. In der UEFA-Zentrale in Nyon werden die Playoff-Paarungen der Europa League ermittelt (13 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker).

Bereits in der Zwischenrunde könnte es für die deutschen Teams zu großen Herausforderungen kommen. So befinden sich auch Hochkaräter wie der SSC Neapel oder Lazio Rom in der Verlosung. Die Hinspiele der K.o.-Phasen-Playoffs in der Europa League werden am 17. Februar 2022 ausgetragen. Die Rückspiele sind für eine Woche später, also den 24. Februar 2022, angesetzt. Die Auslosung für das Achtelfinale findet am Freitag, den 25. Februar, in Nyon statt.