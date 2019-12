Europa League: Auslosung zur Zwischenrunde live im TV und im Online-Stream schauen

Nach den finalen Gruppenspielen am vergangenen Donnerstag ist das Teilnehmerfeld für das Sechzehntelfinale der Europa League komplett. Am 16. Dezember werden in Nyon ab 13 Uhr (live im SPORTBUZZER-Ticker) die kommenden Duelle ausgelost. Aus deutscher Sicht wird es für Eintracht Frankfurt, den VfL Wolfsburg sowie Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen ernst. Borussia Mönchengladbach musste auf dem Weg ins Finale am 27. Mai 2020 im Stadion Energa Gdansk in Danzig bereits früh die Segel streichen.