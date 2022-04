Frankfurt, Barca, Leipzig und Co.: Die Viertelfinalisten der Europa League im Formcheck

Es wird langsam ernst: Nur noch acht Teams sind in der Europa League vertreten, am Donnerstag steigen die Viertelfinals. Auch die deutschen Teams Eintracht Frankfurt und RB Leipzig sind noch dabei, haben allerdings harte Brocken zugelost bekommen. Kann die SGE dem FC Barcelona tatsächlich gefährlich werden und nimmt RB die Hürde Atalanta Bergamo? Dazu bekommt es der Londoner Klub West Ham United mit Jerome Boatengs Olympique Lyon zu tun und Sporting Braga trifft auf den Dortmund-Bezwinger Glasgow Rangers. Vor den Hinspielen am Donnerstag nimmt die SPORTBUZZER die acht Viertelfinalisten genauer unter die Lupe. Anzeige

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona (21 Uhr, RTL)

Schwerer hätte es für Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League wohl nicht kommen können. Der FC Barcelona hat längst zurück zu alter Stärke gefunden und ist in der spanischen Liga inzwischen wieder auf Platz zwei geklettert. Vor zwei Wochen deklassierten die Katalanen sogar den Erzrivalen Real Madrid im Clasicó mit 4:0 und setzten dabei ein eindeutiges Statement. Am Sonntag folgte ein wichtiger 1:0-Sieg gegen den FC Sevilla. Trainer Xavi hat es geschafft, aus einer total verunsicherten Mannschaft wieder ein echtes Team zu formen.

Im Vorfeld sollte man die Eintracht allerdings nicht abschreiben. In den vergangenen Jahren haben sie oft genug bewiesen, dass ihnen der Europapokal liegt. Magische Nächte gab es in Frankfurt zuhauf - zuletzt auch im Achtelfinale gegen Betis Sevilla. In Spanien gewann das Team von Trainer Oliver Glasner mit 2:1, im Rückspiel folgte ein dramatisches 1:1 nach Verlängerung. Durch das späteste Tor in der Geschichte der Europa League (120.+1) zog die Eintracht ins Viertelfinale ein. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag haben es die Hessen allerdings verpasst, neues Selbstvertrauen zu tanken. Im heimischen Stadion reichte es nur zu einem 0:0 gegen Schlusslicht Greuther Fürth.

RB Leipzig - Atalanta Bergamo (18.45 Uhr, RTL+)

Auch RB Leipzig bekommt es im Viertelfinale mit einem namhaften Gegner zu tun. Atalanta Bergamo spielt seit Jahren in der Spitzengruppe der italienischen Serie A mit, zuletzt haben sie Bayer Leverkusen im Achtelfinale ausgeschaltet. In der Liga sind sie am Sonntag durch eine Niederlage im Topspiel gegen den SSC Neapel allerdings auf Platz sieben abgerutscht. Die erneute Qualifikation für die Champions League, in der sie in dieser Saison als Gruppendritter ausgeschieden sind, ist inzwischen in weiter Ferne. Die beste Chance liegt darin, die Europa League zu gewinnen.

Formstarke Leipziger wollen das unbedingt verhindern. Das Team von Trainer Domenico Tedesco strotzt aktuell nur so vor Selbstvertrauen, zuletzt haben sie Borussia Dortmund in der Bundesliga die Grenzen aufgezeigt und sind das beste Rückrundenteam. Beim überzeugenden 4:1-Sieg im Signal Iduna Park überragte Konrad Laimer mit zwei Toren und einer Vorlage. Im Achtelfinale der Europa League mussten die Sachsen hingegen nicht ran. Gegner Spartak Moskau wurde aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen.

West Ham United - Olympique Lyon (21 Uhr, RTL+)

Durch einen 2:1-Sieg gegen den FC Everton ist West Ham United in der englischen Premier League am Wochenende auf Platz sechs geklettert. Es bestehen sogar noch Chancen, sich über die Liga für die Champions League zu qualifizieren. Im Achtelfinale der Europa League schalteten die "Hammers" zudem den Rekordsieger FC Sevilla aus. Eine 0:1-Pleite im Hinspiel konnte das Team von Trainer David Moyes im Rückspiel noch umbiegen.



Olympique Lyon wird den eigenen Ansprüchen in dieser Saison dagegen nicht wirklich gerecht. In der französischen Ligue 1 steht das Team um den deutschen Innenverteidiger Jerome Boateng nur auf Platz neun, die internationalen Plätze sind bereits sechs Punkte entfernt. Durch einen 3:2-Sieg gegen Angers SCO hat man am Wochenende zumindest noch etwas Selbstvertrauen fürs Duell mit West Ham getankt. Und: Im Achtelfinale der Europa League schalteten die Franzosen immerhin den portugiesischen Spitzenklub FC Porto aus.

Sporting Braga - Glasgow Rangers (21 Uhr, RTL+)

In der ersten K.o.-Runde der Europa League warfen die Glasgow Rangers sensationell Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb, im Achtelfinale folgte das Weiterkommen gegen Roter Stern Belgrad. Das Team von Trainer Giovanni van Bronckhorst zeichnet sich vor allem durch leidenschaftlichen Kampf aus, kann aber auch richtig gut Fußball spielen. In der Scottish Premiership reicht es aktuell trotzdem nur zu Platz zwei, Erzrivale Celtic Glasgow ist bereits sechs Punkte enteilt - das Old Firm ging am Sonntag an Celtic.