Europa League: Basaksehir Istanbul gegen Gladbach live im TV, Ticker und im Online-Stream sehen

Borussia Mönchengladbach ist nach der historischen 0:4-Pleite gegen den Wolfsberger AC auf dem langen Weg zurück. Mit einem Derby-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf und einem souveränen 3:0 bei 1899 Hoffenheim geht der VfL in die Partie Basaksehir Istanbul gegen Gladbach am Donnerstag (19 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) - und Ausreden gibt es für die Mannschaft von Trainer Marco Rose nun nicht mehr.

Beide Teams gehen mit einer 0:4-Pleite in diese Begegnung. Basaksehir verlor bei der AS Rom, Gladbach kassierte gegen den Bundesliga-Klub Wolfsberger AC aus Kärnten die höchste Europapokal-Pleite seiner Vereinsgeschichte. Dass es aber trotz dieser niederschmetternden Resultate noch nicht so ernst um beide Klubs steht, belegt diese Episode. Die Verantwortlichen aus Istanbul haben allerdings ihre Spieler zu einer besonderen Einheit an die Tafel geschickt. Das Ergebnis hat der Klub selbst gepostet - eine kleiner lustiger Clip mit sehr sympathischem Verlauf. Herausgekommen sind ein paar kreative Versionen: „Borussia Munglabk“, „Berussia Moncheglabach“ oder „Burussia Monchanglabach“. Immerhin ein Spieler hat es geschafft, den Namen komplett richtig zu schreiben. Nur der Brasilianer Robinho hat gleich die weiße Flagge gehisst und „Borusia I don’t no“ (,,Ich weiß es nicht“) geschrieben. Immerhin.