Die Sorgen bei Bayer Leverkusen werden nicht weniger: Auf die Verletztenliste gesellt sich zu den Offensiv-Spielern Karim Bellarabi (Muskelfaserriss) und Patrik Schick (Bänderriss) nun auch Rechtsverteidiger Mitchel Bakker mit einem Syndesmosebandriss . Auf die sowieso schon gebeutelten Leverkusener warten nun noch zwei Spiele vor der herbeiersehnten Länderspielpause. Gegen Betis Sevilla (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker ) am Donnerstag und Hertha BSC am Sonntagnachmittag soll in erster Hinsicht Schadensbegrenzung stattfinden. Der Abwärtstrend der letzten Wochen soll trotz konträrer Vorzeichen egalisiert werden. Das Team von Trainer Gerardo Seoane muss auf dem Platz definitiv eine Reaktion zeigen - nicht nur Ergebnis-technisch.

Nach 3:2- und 4:1-Erfolgen über Rayo Vallecano und Valencia verlor Betis Sevilla am Wochenende mal wieder ein Spiel in La Liga. 0:3 lautete der Endstand gegen Atletico Madrid. Trotz der Niederlage ist Betis voll im Soll. Mit Rang fünf stehen die Andalusier erneut auf einem internationalen-Rang. In der Europa League läuft es nicht schlechter. In drei Spielen konnte das Team von Manuel Pellegrini sieben Punkte ergattern - nur zuhause im Hinspiel gegen Leverkusen hatte man federn lassen müssen. Im Rückspiel ist wieder mindestens ein Punktgewinn das Ziel.