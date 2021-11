Bayer Leverkusen findet langsam aber sicher zurück zur Form des Saisonstarts. Die Rheinländer konnten am vergangenen Bundesliga-Spieltag mit 1:0 gegen den VfL Bochum gewinnen und stehen nun mit 21 Punkten auf Rang vier der Tabelle. Auch in der Europa League läuft es. Die "Werkself" konnte in vier Partien ganze zehn Zähler erringen und könnte bei einem Sieg an diesem Spieltag den Gruppensieg fix machen. Dieser wäre dann auch gleichbedeutend mit dem direkten Achtelfinaleinzug. Sogar ein Remis und eine Niederlage mit einem Torverhältnis von höchstens -3 würde das Team von Trainer Gerardo Seoane vorzeitig zumindest in die Play-Offs befördern. Gegen Celtic (18.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist trotzdem eine Bestätigung der positiven Form und ein damit verbundener Sieg gefordert.