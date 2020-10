Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza live im TV und Online-Stream sehen

Wenn am Donnerstagabend die Europa League 2020/21 in die Gruppenphase startet, will Bayer Leverkusen vom Fleck weg überzeugen. Die Werkself hatte in dieser Saison eigentlich in der Champions League starten wollen, die Qualifikation über die Bundesliga-Platzierung aber knapp verpasst. Nun will man stattdessen im "kleinen Europapokal" so weit kommen wie möglich. Gegen den OGC Nizza soll deshalb gleich eine Top-Performance her. Die Franzosen – trainiert vom ehemaligen französischen Superstar Patrick Vieira – sind in der Gruppe C, die von Slavia Prag und Hapoel Beer Sheva komplettiert wird, wohl Bayers ärgster Konkurrent.