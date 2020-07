Europa League: Leverkusen könnte im Viertelfinale auf Inter Mailand treffen - Wolfsburg gegen Frankfurt?

Im ersten Finale der neuen UEFA Europa League am 12. Mai 2010 in Hamburg gewann Atlético Madrid nach Verlängerung 2:1 gegen den FC Fulham. ©

Anders als üblich gibt es ab dem Viertelfinale in diesem Jahr in der Europa League kein Rückspiel, das Weiterkommen wird in einem Spiel ermittelt. Allerdings: Es gibt noch keinen festen Viertelfinalisten - alle Achtelfinal-Rückspiele müssen noch gespielt werden. Laut UEFA-Beschluss behalten die Achtelfinalisten ihr Heimrecht. Bei den Begegnungen FC Getafe gegen Inter Mailand sowie AS Rom gegen FC Sevilla stehen wegen der Corona-Pandemie sogar noch die Hinspiele aus, beide Spiele werden bereits in Deutschland gespielt. Das Weiterkommen und der damit verbundene Einzug ins Viertelfinale entscheidet sich bei diesen Paarungen in einem Spiel (5. oder 6. August).