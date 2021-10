Der durchwachsene Saisonstart bei Betis Sevilla mit zwei Punkten aus drei Spielen ist vergessen. Mit sechs Siegen aus den vergangenen acht Partien befinden sich die Spanier im Aufschwung. Das Team um seinen Star Nabil Fekir und Ex-BVB-Verteidiger Marc Bartra gewann, wie Leverkusen, seine ersten beiden Spiele in der Europa-League-Gruppenphase. Am Donnerstagabend kommt es demnach zum Spitzenspiel der Gruppe G.

