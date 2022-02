Hat der BVB wieder zu alter Stärke zurückgefunden? Nach dem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Union Berlin treffen die Dortmunder am Donnerstag in der Europa-League-Zwischenrunde auf die Glasgow Rangers (18.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Mit Blick auf das Ausscheiden in Champions League und DFB-Pokal sowie dem immer noch beträchtlichen Rückstand auf den FC Bayern in der Bundesliga ist der immer mal wieder als "Cup der Verlierer" verspottete Wettbewerb vermutlich die beste Titelchance, die der BVB in dieser Saison noch hat. "Das ist der Titel, der Borussia Dortmund noch fehlt", hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon nach dem Aus in der Königsklasse gesagt und den Titelgewinn als klares Ziel ausgegeben.

