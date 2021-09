Europa League: Celtic Glasgow gegen Bayer Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

In einem packenden Spiel am ersten Spieltag sicherte Bayer-Juwel Florian Wirtz mit seinem Treffer die ersten drei Punkte in der Europa League. In der Bundesliga wenige Tage später machte der 18-jährige genau dort weiter. Sein goldenes Tor gegen Mainz brachte nicht nur den Sieg, sondern machte Wirtz auch zum jüngsten Spieler, der in der Bundesliga zehn Treffer zu verzeichnen hat. Damit löste er die Kölner-Legende Lukas Podolski ab. Im europäischen Wettbewerb wartet nun das Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow auf die Schützlinge von Trainer Gerardo Seoane (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Vermutlich eine schwierigere Aufgabe als noch gegen Ferencvaros Budapest.

Anzeige