Final-Orte fix: UEFA gibt NRW den Zuschlag für die Europa League - Champions League in Lissabon

Nun steht es fest: Das Final-Turnier der Europa League findet auf deutschem Boden statt. Die UEFA bestätigte am Mittwoch auf der Pressekonferenz nach einer Sitzung des Exekutivkomitees, dass das verkürzte Format in Nordrhein-Westfalen ausgetragen wird. Wie der SPORTBUZZER bereits exklusiv berichtete, hat sich NRW mit seiner Bewerbung gegen das Rhein-Main-Gebiet (Frankfurt, Mainz, Sinsheim) durchgesetzt.

Die Endrunde der Europa League im veränderten Modus - ab dem Viertelfinale ohne Rückspiele - steigt vom 10. bis 21. August in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln und Duisburg. Ausrichter des Finales ist das Kölner Rheinenergie-Stadion. Mit Bayer Leverkusen (3:1 im Hinspiel bei den Glasgow Rangers), Eintracht Frankfurt (0:3 gegen Basel) und dem VfL Wolfsburg (1:2 gegen Donezk) stehen noch drei deutsche Mannschaften im Achtelfinale. Ausgerechnet Leverkusen könnte sich also in der Arena des Rhein-Rivalen den Titel sichern. Die ausstehenden Rückspiele im Achtelfinale finden am 5. und 6. August.

Champions League mit FC Bayern und RB Leipzig in Lissabon

Die verbliebenen Bundesliga-Vertreter in der Champions League müssen derweil zum Final-Turnier nach Lissabon reisen. Auch diesen Austragungsort hat die UEFA am Mittwoch festgelegt. Die Champions-League-Endrunde findet binnen elf Tagen statt, beginnend am 12. August und mit dem Finale am 23. August. Mit dem FC Bayern (3:0 im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea, Rückspiel am 7. oder 8. August) und RB Leipzig, das nach zwei starken Spielen gegen Vorjahres-Finalist Tottenham schon im Viertelfinale steht, mischen noch zwei deutsche Klubs in der Königsklasse mit. Die frisch gebackenen deutschen Meister aus München streben in Lissabon das Triple an, sollte im DFB-Pokal-Finale am 4. Juli gegen Leverkusen das erneute Double gelingen.

