Rechte-Doppelschlag: RTL sichert sich Europa League und Europa Conference League ab Saison 2021/22 

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat ab der Saison 2021/22 die vollumfänglichen TV-Rechte an den beiden europäischen Vereins-Wettbewerben Uefa Europa League und Uefa Europa Conference League erworben. Der Vertrag mit der Uefa hat eine Laufzeit von drei Jahren (bis Mai 2024) und sichert den beiden Free-TV-Sendern RTL und NITRO sowie dem Videoportal TVNOW die exklusiven Übertragungsrechte an beiden Wettbewerben.

Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL erklärte in einer Mitteilung: "Großer Sport ist ein ganz wichtiges Genre im TV, denn es ist live, relevant und bei den Zuschauern nachgefragt wie kaum ein anderes Angebot." Man freue sich sehr, dass RTL und "unser Männersender NITRO" sich in einem immer härter umkämpften Markt die Rechte für zwei europäische Wettbewerbe gesichert haben. "Darüber hinaus wird das Paket TVNOW als führendes, vollumfängliches Streamingangebot noch größer und populärer machen", so Reichart weiter.