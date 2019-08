Die Partie gegen Fußball-Zwerg FC Vaduz ist für Eintracht Frankfurt nicht mehr als ein lockerer Abschluss-Test für den Bundesligastart. Nach dem 5:0 in Liechtenstein zweifelt vor dem Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) niemand mehr am Erreichen der Playoffs. Größere Priorität bei den Hessen hat daher der Liga-Auftakt am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim.