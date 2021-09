Eine günstigere Saison als das coronabedingte Geisterspieljahr 2020/21 hätte es für Eintracht Frankfurt kaum geben können, um in Europa zu pausieren. Nun sind die Anhänger zurück in den Stadien und die Hessen zurück in der Europa League, wo sie im Frühjahr 2019 mit Siegen über Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon verzückt hatten. Am Donnerstagabend (21 Uhr, TV Now) beginnt das nächste Abenteuer, diesmal mit einem Heimspiel gegen Fenerbahce Istanbul.

