Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich live im TV, Ticker und im Online-Stream sehen

Die Eintracht kann in Gruppe F die Belgier mit einem Sieg von Platz zwei stoßen und im Auswärtsspiel in Lüttich für eine Vorentscheidung sorgen, ehe es nach London zum FC Arsenal geht. In beiden Spielen müssen die Hessen - wie im letzten Jahr schon in Marseille - auf ihre temperamentvollen Fans verzichten. Die Eintracht-Anhänger standen schon vor den unschönen Szenen aus Guimaraes unter Beobachtung durch die UEFA. Nichtsdestotrotz werden die SGE-Zuschauer die Partie in der Commerzbank Arena wieder zu einem besonderen Spiel machen.

,,Die beiden Spiele gegen Lüttich sind die Schlüsselduelle in dieser Gruppe", erklärte Eintracht-Coach Adi Hütter (49) am Mittwoch in der Pressekonferenz in Frankfurt, ,,mit einem Heimsieg würden wir einen guten und wichtigen Schritt machen." Dass die Eintracht wieder in der Spur ist, zeigten die Resultate in Guimaraes (1:0) in der Europa League und zuletzt in der Bundesliga beim 3.0-Heimerfolg gegen das ambitionierte Team von Bayer 04 Leverkusen. ,,Wir bekommen es mit einer guten Mannschaft zu tun, Lüttich ist nicht einfach zu bespielen", warnt Hütter vor dem Gegner aus Belgien, der mit einem 2:0 gegen Guimaraes startete, dann aber beim FC Arsenal mit 0:4 unterging. ,,Es wäre toll, wenn wir morgen und dann auswärts in Lüttich gewinnen und gegen Guimares den Deckel zu machen können", so Hütter am Mittwoch. Bis zum Anpfiff offen lässt der Coach aus Österreich den Einsatz von Stürmer André Silva, der nach Achillessehnenproblemen schon im Spiel gegen Leverkusen nicht im Kader stand. ,,Einen Einsatz kann ich nicht zu 100 Prozent ausschließen", lässt Hütter diese Frage offen. Jonathan de Guzman (anhaltende muskuläre Probleme), Lucas Torro (nicht gemeldet) sowie Almamy Toure (Sehnenverletzung im Oberschenkel) fallen für Donnerstagabend definitiv aus.