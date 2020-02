Europa League: Eintracht Frankfurt spielt nach Gewalttat in Hanau mit Trauerflor gegen Salzburg

Nach der Gewalttat von Hanau mit insgesamt elf Toten spielt Eintracht Frankfurt in der Europa-League-Partie am Donnerstag (18.55 Uhr, so könnt ihr es sehen!) gegen RB Salzburg mit Trauerflor. Zudem wird es vor dem Anpfiff in der Commerzbank-Arena eine Schweigeminute geben, wie der Bundesligist mitteilte. Dies geschehe "in Gedenken an die Betroffenen und als klares Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Extremismus."