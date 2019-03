Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand live im TV und im Online-Stream schauen

Eintracht Frankfurt will sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr) gegen Inter Mailand eine gute Ausgangsposition verschaffen. "Wir möchten uns nicht verstecken, wissen aber auch, dass es gerade in der K.o.-Phase unglaublich wichtig ist, zu Null zu spielen", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter. Das Rückspiel wird am 14. März in Mailand ausgetragen. Bisher sind die Hessen in dem Wettbewerb, der früher UEFA Cup hieß, vier Mal mindestens bis ins Viertelfinale gekommen.

Der Bundesligafünfte muss gegen den dreimaligen Champions-League-Sieger und 18-maligen italienischen Meister ohne Stürmerstar Ante Rebic (Kniebeschwerden) auskommen. Inter werden der verletzte Spielmacher Radja Nainggolan sowie Stürmerstar Mauro Icardi fehlen, der mit dem Verein wegen einer Vertragsverlängerung im Streit liegt. Den kurzfristigen Ausfall des belgischen Spielmachers Radja Nainggolan bedauert Inter-Trainer Luciano Spalletti, er beunruhigt ihn aber nicht. "Jeder Spieler, der das Inter-Trikot trägt, hat Qualität", sagte Spaletti.