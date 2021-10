In der Europa League läuft es für Eintracht Frankfurt bislang deutlich besser als in der Bundesliga. Mit vier Punkten aus zwei Spielen steht man solide auf Platz zwei der Gruppe D. Doch die Punktzahl spiegelt nur bedingt das Auftreten der SGE wieder: Mit einer ordentlichen Portion Glück konnte man drei Zähler aus Antwerpen entführen. In der Bundesliga läuft es hingegen nicht so gut für die Hessen. Mit nur einem Sieg aus acht Spielen - ausgerechnet gegen den FC Bayern - steht die Eintracht auf Rang 14 der Bundesliga-Tabelle. Wenn man wieder an die erfolgreichen Partien der vergangenen Spielzeiten anknüpfen möchte, dann muss der neu-formierte Sturm um Sam Lammers, Rafael Borré und Jens Petter Hauge zu einer "Büffelherde 2.0" mutieren.

