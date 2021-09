Im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League steht für EintrachtFrankfurt bereits am zweiten Gruppen-Spieltag ein Richtung weisendes Duell an. Bei Royal Antwerpen müssen die Hessen am Donnerstag (18.45 Uhr, TV NOW) fast schon punkten, wollen sie nach dem Auftakt-Remis gegen Fenerbahce Istanbul nicht frühzeitig unter Druck geraten. Für die Eintracht ist es das erste Pflichtduell mit den Belgiern, die in der Meisterschaft zuletzt drei Siege feierten. Trainer Oliver Glasner erwartet daher einen selbstbewussten und hoch motivierten Gegner. "Sie werden uns das Leben schwer machen", prophezeite der 47 Jahre alte Österreicher.

