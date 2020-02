Nachholtermin fix: Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt in Salzburg neu terminiert

Fest steht nun, dass das Sechzehntelfinale am Freitag, den 2. Februar um 18 Uhr nachgeholt wird. Das teilte Eintracht Frankfurt via Twitter mit - nur rund anderthalb Stunde, nachdem der Ausfall der Partie verkündet worden war. "Alle Karten behalten ihre Gültigkeit", heißt es.

Örtliche Sicherheitsbehörden hatten am Donnerstag in Rücksprache mit UEFA, Vertretern beider Vereine, lokalen Behörden und der Polizei Salzburg entschieden, die Partie in der Red Bull Arena Salzburg nicht stattfinden zu lassen.