Eintracht Frankfurt kann mit einem weiteren Sieg im letzten Gruppenspiel der Europa League am heutigen Donnerstagabend (18.55 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker!) gegen Vitória Guimarães zum zweiten Mal nacheinander in das Sechzehntelfinale einziehen. Die Portugiesen sind nach anfangs drei Niederlagen aus dem Rennen, erreichten aber zuletzt gegen den FC Arsenal und Standard Lüttich jeweils ein 1:1.

Seit dem grandiosen 5:1 gegen Bayern München konnten die Frankfurter kein Spiel in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Nach den Niederlagen beim SC Freiburg (0:1), gegen den VfL Wolfsburg (0:2) und bei Mainz 05 (1:2) gelang den Hessen zuletzt ein 2:2 gegen Hertha BSC. Folge der Negativserie: Das Abrutschen auf Tabellenplatz elf oder wie Eintracht-Coach Adi Hütter es formulierte: "Ein wenig ins Niemandsland." Auch das 2:1 beim FC Arsenal in London brachte in der heimischen Liga nicht den gewünschten Ruck. Dafür haben die Hessen dadurch aber die Chance, aus eigener Kraft in die K.o.-Runde der Europa League einzuziehen.

Nach dem Schützenfest gegen den FC Bayern am 2. November blieben die Frankfurter Stürmer Gonçalo Paciência und André Silva in sechs Spielen ohne Tor. Zudem meldete sich der niederländische Torjäger Bas Dost bis Ende des Jahres wegen einer Leistenverletzung ab. Die Treffer erzielte derweil vor allem Verteidiger Martin Hinteregger - zwei in den vergangenen beiden Partien und insgesamt schon sechs. "Am Ende des Tages ist es wichtig, dass Stürmer treffen, aber auf der anderen Seite ist es egal, wer die Tore schießt", meinte Hütter. "Ich bin zuversichtlich, dass unsere Angreifer bald wieder treffen. Wir haben die Bewegungen und Abläufe in der Box analysiert und im Training den Hebel angesetzt."

Mit einem Sieg gegen Vitoria Guimarães wären die Frankfurter auf jeden Fall für die Runde der letzten 32 Mannschaften qualifiziert. Wenn der Fußball-Bundesligist verliert und Standard Lüttich gewinnt, ist Endstation für die Hessen. Sie wären dann nur Tabellendritter. Sollte die Partie gegen Guimarães - das bereits ausgeschieden ist - remis enden und Lüttich gegen Arsenal gewinnen, hätten alle drei Clubs zehn Punkte. In diesem Fall würden der direkte Vergleich und die Tordifferenz zu den anderen Vereinen sowie die erzielten Auswärtstore herangezogen, um Platz eins und zwei zu ermitteln. Coach Hütter will Rechenspiele verhindern: "Die Situation in der Gruppe ist kompliziert. Wir wollen nicht rechnen, sondern unbedingt gewinnen."

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes live im Stream und im TV?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes am Donnerstag ab 18.55 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Jan Platte. Experte: Sebastian Kneißl, Moderator: Alexander Schlüter. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes live im Free-TV übertragen?

Nein, aber RTL zeigt am Donnerstag im Rahmen seiner Europa-League-Übertragung der Partie FC Arsenal gegen Eintracht Frankfurt eine längere Zusammenfassung der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes sowie weiterer EL-Spiele im Free-TV.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! DAZN-Neukunden können das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes in der Tat kostenfrei sehen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream für das EL-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes bezahlen zu müssen. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Live-Ticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraesh an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.40 Uhr.