Europa League kompakt: Ödegaard-Hammer leitet Arsenal-Sieg ein – Tottenham schlägt Zagreb

Olympiakos Piräus – FC Arsenal 1:3 (0:1) Auch dank des ersten Treffers von Martin Ödegaard für die Londoner hat der FC Arsenal das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League erfolgreich bestritten. Die Gunners fuhren bei Olympiakos Piräus am Donnerstagabend einen wichtigen 3:1 (1:0)-Auswärtssieg ein. Der Klub aus der Premier League spielte bei den Griechen von Beginn an überlegen und ging in der 34. Minute folgerichtig durch Ödegaard in Führung. Die Leihgabe von Real Madrid zog vom rechten Strafraumrand ein extrem hartes Pfund auf das Olympiakos-Tor. Keeper José Sa kam zwar an den Ball, konnte den wuchtigen Schuss aber nicht mehr aus dem Gehäuse lenken. Anzeige Arsenal konnte die Kontrolle über das Spiel allerdings nicht nutzen, um die Führung auszubauen. Stattdessen glichen die Gastgeber im zweiten Durchgang nach einem bösen Patzer von Dani Ceballos aus. Der ebenfalls von Real Madrid ausgeliehene Spanier verlor den Ball drei Minuten nach seiner Einwechslung vor dem eigenen Strafraum. Youssef El-Arabi ließ frei vor Bernd Leno nichts anbrennen – 1:1 (58.). Doch in der Schlussphase gelang den Gunners doch noch die Entscheidung: Erst stieg Gabriel nach einer Ecke am höchsten und stellte die Führung wieder her (79.). Dann erzielte Mohamed Elneny per Flachschuss vom Strafraumrand noch das 3:1 und sperrte damit die Tür zum Viertelfinale weit auf.

Tottenham Hotspur – Dinamo Zagreb 2:0 (1:0) Auch der Stadtrivale von Arsenal fuhr am Donnerstagabend einen verdienten Sieg ein: Gegen Dinamo Zagreb gewannen die Tottenham Hotspur mit 2:0 (1:0). Die Mannschaft von Trainer José Mourinho konnte sich dabei einmal mehr auf Kapitän Harry Kane verlassen. Der Stürmer brachte die überlegenen Spurs schon früh in Führung. Nach einem Solo scheiterte Erik Lamela am Zagreb-Torhüter, Kane netzte per Abstauber ein (25.). Nach Vorlage von Serge Aurier erhöhte der Routinier im zweiten Durchgang auf 2:0 (70.) und sicherte Tottenham eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Kroatien.

AS Rom – Schachtar Donezk 3:0 (1:0) Die AS Rom hat ihren Heimvorteil gegen Champions-League-Absteiger Schachtar Donezk genutzt und 3:0 (1:0) gewonnen. Der Tabellenvierte der Serie A ging gegen die Ukrainer nach 23 Minuten durch Lorenzo Pellegrini in Führung. Donezk nahm in der Folge eigentlich die Kontrolle über das Spiel an sich. In der Schlussphase zeigten sich die Gastgeber allerdings eiskalt und stehen nach einem Doppelschlag von Stephane El-Shaarawy (73.) und Gianluca Mancini (77.) schon mit einem Bein im Viertelfinale.