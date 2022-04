Das Hinspiel lief für Eintracht Frankfurt gut. Beim 1:1 gegen den großen Favoriten FC Barcelona boten die Hessen den Katalanen Paroli. Mehr noch: Sie erarbeiteten sich sogar ein Chancenplus. Und dennoch wird das Rückspiel im Europa-League -Viertelfinale im Camp Nou (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) ein erhebliches Stück Arbeit. Um in die Vorschlussrunde einzuziehen, bedarf es eines Ausnahmetags. Wenig Mut macht die Generalprobe der Eintracht. Diese setzte das Team von Cheftrainer Oliver Glasner beim 1:2 gegen den SC Freiburg in der Bundesliga in den Sand.

Gegner Barcelona machte es zumindest rein ergebnistechnisch besser. Gegen Kellerkind UD Levante blieb die Xavi-Elf spielerisch allerdings hinter den eigenen Erwartungen zurück, mühte sich am Ende zu einem 3:2 in der Nachspielzeit. Und doch spricht vor dem zweiten Vergleich mit der Eintracht Vieles für die Katalanen, die vor heimischer Kulisse das Halbfinale anpeilen. 15 Pflichtspiele in Serie hat Barca inzwischen nicht mehr verloren. Bleibt das auch gegen Frankfurt so, steht der Favorit unter den letzten vier Teams des Wettbewerbs.