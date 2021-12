Mit fünf Punkten aus fünf Spielen geht es für Fenerbahce Istanbul im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (18.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) sportlich um nichts mehr. Egal was passiert, die Türken gehen nach dem Spieltag als Tabellendritter in die Zwischenrunde der Europa League . Folgerichtig kann das Team aus Istanbul befreit und ohne jeglichen Druck aufspielen. Die Eintracht sollte gewarnt sein: Das letzte Spiel hatte Fenerbahce in der Süper Lig mit 4:0 gewonnen. Matchwinner war ein alter Bekannter des hessischen Fußballs: Serdar Dursun , Ex-Darmstadt-Torjäger. Der Deutsch-Türke schnürte gegen Rizespor einen Dreierpack.

In der Fremde fühlt sich Eintracht Frankfurt wohl. Das besagen zumindest die Statistiken. In der Auswärtstabelle der Bundesliga befindet sich die SGE auf Rang vier. Zudem konnten sie in dieser Saison in Antwerpen und Piräus gleich dreifach punkten. Mit dieser fabelhaften Bilanz reisen die Adler also jetzt auf die östliche Seite des Bosporus. Lediglich ein Remis reicht der Eintracht, um den Gruppensieg fix zu machen und zusammen mit Bayer Leverkusen direkt ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen.