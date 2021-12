Nach fünf Spiele ist Ferencváros Istanbul in der Europa League noch punktlos. Dabei fing die Saison so gut an. Mit breiter Brust fuhr das Team von Ex-Köln-Trainer Peter Stöger in die BayArena und ging prompt in Führung. Nach 90 Minuten hatte der Gastgeber allerdings zwei Tore nachlegen können, die Ungarn keins. So war das 1:2 in Leverkusen für Ferencváros der Anfang vom Ende. Im Rückspiel (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) wollen die Grün-Weißen zumindest noch den "Ehrenpunkt" ergattern.

Anzeige