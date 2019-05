Europa-League-Finale 2019: Übertragung im TV und Livestream

Am Mittwoch ist es soweit: Das Finale der Europa League wird sich zwischen den beiden englischen Erstligisten FC Chelsea und FC Arsenal entscheiden. Während das EL-Finale in den letzten Jahren unter anderem in Frankreich (2018), Schweden (2017) oder der Schweiz (2016) stattfand, wird das diesjährige Endspiel in Baku in Aserbaidschan ausgetragen – ein Umstand, der unter Spielern, Vereinen und Fans bereits für reichlich Unmut sorgte.

Nichtsdestotrotz bleibt die Vorfreude auf das Finale bestehen. Ob Anstoßzeit, Datum oder Übertragung – alle wichtigen Fakten rund um das Europa-League-Finale 2019 erfahrt ihr hier.