Denn der Tabellenzweite der schottischen Liga wartet sogar noch länger als die Frankfurter auf einen Titel auf europäischer Bühne. Zuletzt gewann das Team von Ex-Profi Giovanni van Bronckhorst 1972 eine internationale Trophäe. Doch genau wie die SGE avancierten die Rangers in der Europa League in der aktuellen Saison zum Favoritenschreck. Sowohl im Sechzehntelfinale gegen Borussia Dortmund, als auch im Halbfinale gegen RB Leipzig setzten sich die Schotten trotz ihrer Außenseiterrolle durch. Können die Rangers im Finale in Sevilla mit Eintracht Frankfurt den dritten Bundesligisten schlagen?