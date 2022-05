42 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Pokals will Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte einen internationalen Titel holen. Mit einem Sieg im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers am Mittwoch (21 Uhr, live mit RTL+[Anzeige]) in Sevilla würden sich die Hessen zugleich erstmals für die lukrative Champions League qualifizieren. Bis auf den verletzten Abwehrspieler Martin Hinteregger steht Eintracht-Trainer Oliver Glasner das stärkste Aufgebot zur Verfügung. "Unser Traum ist erst erfüllt, wenn wir gewonnen haben. Wir fühlen uns bereit", sagte der 47 Jahre alte Österreicher. In Sevilla sind rund 50.000 Fans der SGE, obwohl das Ticket-Kontingent für den Verein nur 10.000 beträgt.

