Europa-League-Finale im Liveticker: Seriensieger FC Sevilla trifft auf Favorit Inter Mailand

Inter Mailand und der FC Sevilla stehen sich am Freitagabend in Köln (21 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) im Endspiel der Europa League gegenüber. Die Italiener sind dabei leicht favorisiert, obwohl sie seit nahezu zehn Jahren keinen Titel mehr gewonnen haben. Beim 5:0 gegen Schachtjor Donezk im Halbfinale feierte der italienische Vizemeister einen Halbfinal-Rekordsieg für den kleinen Europacup. Den letzten Sieger aus Italien, damals noch im UEFA-Cup, gab es vor 21 Jahren.

Inters Stürmer Romelu Lukaku ist in Top-Form. Als erster Spieler hat er in zehn Europa-League-Spielen in Folge getroffen. Zudem ist er mit 19 Toren im UEFA-Cup oder der Europa League seit seinem Doppelpack gegen Donezk bester belgischer Torschütze. Würde er am Freitag treffen, hätte er in seiner Premierensaison in Mailand 34 Pflichtspieltore erzielt - wie einst Brasiliens Superstar Ronaldo in seinem ersten Inter-Jahr 1998. Am Ende stand Inters bis heute letzter Sieg im kleinen Europacup.