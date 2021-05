Europa-League-Finale im Liveticker: FC Villarreal trifft auf Manchester United

Im Finale der Europa League trifft Manchester Unitedam Mittwoch (21 Uhr, So könnt ihr das Spiel live sehen!) auf den FC Villarreal. Gegen die Spanier will der englische Vizemeister seinen ersten Titel seit 2017 gewinnen. Auch damals triumphierte Manchester in der Europa League. Das Endspiel im polnischen Danzig könnte deutlich stimmungsvoller werden als die meisten anderen Spiele zuletzt: Im Stadion sind bis zu 9.500 Zuschauer erlaubt. Anzeige

Für Villarreal gibt es neben dem Pokal noch einen weiteren Anreiz: In der La Liga hat sich die Mannschaft von Trainer Unai Emery nur für die Europa Conference League qualifiziert. Mit einem Sieg in Danzig hätte man allerdings einen Startplatz in der Champions-League-Gruppenphase sicher.