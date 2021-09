Die ersten Spiele für die deutschen Teams stehen in der Europa League und der Conference League an. Eintracht Frankfurt empfängt am Donnerstag im ersten Gruppenspiel Fenerbahce Istanbul, den Klub von Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Zuvor erwartet Bayer Leverkusen Ferencvaros Budapest mit dem früheren Bundesliga-Coach Peter Stöger. Ihre Premiere erlebt die Conference League. Mit dabei in der Gruppenphase: der 1. FC Union Berlin. Los geht es am Donnerstag bei Slavia Prag. Welcher deutsche Sender übertragt die Spiele? Diese und viele weiteren Fragen beantwortet der SPORTBUZZER. Anzeige

Wer zeigt die Europacup-Spiele von Frankfurt, Leverkusen und Union? RTL ist die Fernsehheimat der Europa League und der neuen Conference League mit Rechten für 282 Spiele. Die Partien der beiden Wettbewerbe werden bei RTL, beim Nischen-Kanal Nitro, beim hauseigenen Streamingdienst TVNow sowie in Kooperation mit OneFootball gezeigt. An jedem Spieltag werden dort zwölf Spiele auf unterschiedlichen Kanälen zu sehen sein. Die Anstoßzeiten sind um 18.45 Uhr und um 21 Uhr. In jedem Fall werden Spiele mit deutscher Beteiligung zu den zwölf Spielen gehören. Experten sind unter anderem Karl-Heinz Riedle und Lukas Podolski, Moderatorinnen sind Laura Papendick und Anna Kraft.

Welche Spiele übertragt "RTL" am ersten Spieltag? Die erste Übertragung der neugeschaffenen Conference League erfolgt aus Prag. RTL Nitro zeigt das Spiel von Union Berlin bei Slavia Prag live im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 18.15 Uhr mit Moderatorin Papendick und Experte Riedle. Als Kommentatoren übernimmt das Duo Marco Hagemann und Steffen Freund zum Anpfiff um 18:45 Uhr. Die Partien von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag der Europa League zeigt RTL hingegen nicht kostenfrei. Das Bayer-Heimspiel gegen Ferencvaros Budapest (18.45 Uhr) und das Eintracht-Heimspiel gegen Fenerbahce Istanbul (21 Uhr) überträgt jeweils der Streamingdienst TVNow. Zudem laufen dort zum EL-Auftakt die Partien Galatasaray Istanbul gegen Lazio Rom (18.45 Uhr), Leicester City gegen SSC Neapel, PSV Eindhoven gegen Real Sociedad, Glasgow Rangers gegen Olympique Lyon und AS Monaco gegen Sturm Graz (alle 21 Uhr). TVNow bietet zudem eine Konferenz-Schaltung an. OneFootball übertragt die CL-Spiele Rennes gegen Tottenham (18.45 Uhr) und AS Rom gegen ZSKA Sofia (21 Uhr) sowie die EL-Partien Real Betis gegen Celtic Glasgow und Lokomotive Moskau gegen Olympique Marseille (beide 18.45 Uhr).

Wie läuft die "RTL"-Kooperation mit "OneFootball"? Der Streamingdienst TVNow überträgt insgesamt vier Live-Partien aus den beiden Wettbewerben exklusiv und kostenlos auf der OneFootball-Plattform. Die User gelangen zum Livestream ohne sich dabei registrieren zu müssen. Neben den Live-Angeboten können OneFootball-User auch die Highlight-Clips der übertragenen Spiele kostenlos sehen. Die Partnerschaft für die aktuelle Spielzeit sieht jeweils zwei Partien der Europa League und Conference League pro Spieltag bis inklusive Achtelfinale vor.



Was kostet ein Abo für die Spiele der Europa League und Conference League? TVNow verlangt für sein Angebot 4,99 Euro monatlich. Für einen Season Pass muss der Fan bei TVNow insgesamt 34,99 Euro für zehn Monate überweisen. Es besteht die Möglichkeit, das Produkt für einen Monat lang kostenlos zu testen. Für die Nutzung der OneFootball-Plattform fallen keine Gebühren an.