Europa-League-Gegner von Eintracht Frankfurt steht fest: Hessen müssen nach Estland

Eintracht Frankfurt trifft in der zweiten Runde der Europa-League -Qualifikation auf den FC Flora Tallinn. Das Team aus Estland kam am Donnerstag im Erstrunden-Rückspiel beim serbischen Vertreter FK Radnicki Nis zu einem 2:2 (0:0), was nach dem 2:0-Sieg aus dem Hinspiel für das Weiterkommen reichte. Tallinn ist aktuell Tabellenführer in Estland.

Frankfurt muss nach Europa-Gala im Vorjahr in die Qualifikation

Die Eintracht tritt im Hinspiel am 25. Juli zunächst auswärts an und genießt eine Woche später am 1. August im Rückspiel Heimrecht. Die beiden möglichen Gegner für die 3. Qualifikationsrunde, sollte Frankfurt weiterkommen, werden am Montag, 22. Juli, in Nyon ausgelost.