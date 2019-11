Europa League: Gladbach gegen AS Rom live im TV, Ticker und im Online-Stream sehen

Spitze in der Bundesliga und in Europa früh draußen? Borussia Mönchengladbach hilft in der Partie Gladbach gegen AS Rom am Donnerstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) nur ein Sieg, um das vorzeitige ,,Aus" in der Europa League zu vermeiden.

Was spricht nach nur zwei Punkten aus drei Spielen noch für die Gladbacher? Sicher die Tatsache, dass man als Tabellenführer der Bundesliga mit ganz viel Selbstvertrauen in diese Partie gehen kann. Dazu kommt die Moral: In den beiden Spielen bei Basaksehir und in Rom (jeweils 1:1) kamen die Fohlen jeweils in den letzten Spielminuten zu ihren Treffern. Last but not least hat man die Chance, im Borussia-Park mit den fantastischen Anhängern im Rücken das Europa-,,Aus" abzuwenden. ,

,,Wir haben es jetzt mit zwei Heimspielen und einer Auswärtspartie selbst in der Hand", sagt Gladbach-Sportdirektor Max Eberl vor dem Spiel gegen AS Rom. Der 46-Jährige sieht aber auch die Ausgeglichenheit in Gruppe J: ,,Alle sind noch mit dabei, das macht die Gruppe so spannend." Rom liegt mit fünf Zählern vorn, es folgt der Wolfsberger AC, der am Donnerstag in Graz das punktgleiche Team von Basaksehir Istanbul empfängt mit vier Punkten und der Bundesliga-Spitzenreiter aus Mönchengladbach mit zwei Punkten. ,,Der Punkt in Rom war überlebenswichtig", sagt Mittelfeldspieler Jonas Hofmann, ,,jetzt wollen wir uns eine gute Ausgangsposition für die letzten beiden Spiele verschaffen."

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen AS Rom live im TV oder im Stream? Der Sender RTL zeigt Gladbach gegen AS Ro in der Europa League am Donnerstag live im Free-TV. Reporter ist Marco Hagemann, Co-Kommentator ist Steffen Freund. Experte an der Seite von Laura Wontorra: Roman Weidenfeller. Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie Gladbach gegen AS Rom ebenfalls live. Kommentator ist Lukas Schönmüller. Experte: Sebastian Kneißl Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Gladbach gegen AS Rom beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das EL-Spiel Gladbach gegen AS Rom bezahlen möchtest und keine Abo-Bindung eingehen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Liveticker zum Spiel Gladbach gegen AS Rom an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

