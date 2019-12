Marco Rose hat eine simple Taktik gegen den möglichen Stimmungskiller: Gar nicht erst Borussia Mönchengladbachs Ausgangslage vor dem entscheidenden Europa-League -Gruppenspiel thematisieren. "Es würde uns helfen, nicht zu viel drüber zu sprechen", sagte der Borussen-Coach am Mittwoch. Ein Punkt genügt am Donnerstag gegen Basaksehir Istanbul (21 Uhr/ Hier im SPORTBUZZER-Liveticker! ) zum Weiterkommen, doch Rose will den Punktedreier und den Gruppensieg. Ein Scheitern in Europa wäre hingegen auf dem Weg zur möglichen ersten Herbstmeisterschaft seit 43 Jahren in der Liga ein empfindlicher Dämpfer und könnte zur Euphoriebremse werden.

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Istanbul Basaksehir live im TV?

Gibt es einen Live-Stream?

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Die Nutzung der Live-Streams bei TV Now ist im ersten Monat kostenfrei. Wer diese Bindung mit TV Now nicht eingehen will, der kann das Europa-League-Spiel Gladbach gegen Istanbul Basaksehir in der Tat komplett kostenfrei ansehen: DAZN-Neukunden erhalten einen Freimonat. Will man auch hier keine Vertragsbindung nach Ablauf des Testmonats, gibt das Internet natürlich Alternativen her, um Gladbach gegen Istanbul Basaksehir kostenfrei zu schauen. Dabei muss man sich aber auf schlechte Bildqualität, ausländische Kommentatoren, nervige Pop-ups und aufdringliche Wett-Angebote einstellen und bewegt sich juristisch gesehen in einer Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen.