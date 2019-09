Europa-League-Premiere für Gladbach gegen Wolfsberger AC! Die Partie am Donnerstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist das elfte Spiel der rheinischen Borussia gegen eine Mannschaft aus der österreichischen Bundesliga.

Der Wolfsberger AC ist in Europapokal-Duellen mit deutschen Teams allerdings kein gänzlich Unbekannter. 2015 scheiterten die Österreicher mit 0:6 in der Addition an der westfälischen Borussia aus Dortmund. Einem 0:1 in Salzburg folgte ein 0:5-Debakel im Signal Iduna Park. Insgesamt ist es das fünfte UEFA-Spiel für die Mannschaft aus Kärnten. In der Gruppe mit Gladbach, der AS Rom und Basaksehir ist der erst seit acht Jahren in der österreichischen Bundesliga spielende Klub mit einem Marktwert von nur 11 Mio. Euro krasser Außenseiter. Ungeachtet dessen gehen die Wolfsberger mit vier Liga-Siegen in Folge in die Partie im Borussia-Park.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum 3:1-Erfolg von RB Leipzig in Gladbach! Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (1:3) ©

Anzeige

Borussia Mönchengladbach kommt mit einem 1:0-Derbysieg aus Köln in dieses Spiel. Gladbachs neuer Trainer Marco Rose, zuvor bei RB Salzburg tätig, kennt die Wolfsberger noch bestens aus seiner Zeit in der österreichischen Liga. ,,Es war wichtig, am Anfang der Saison gute Ergebnisse einzufahren. Aber die Entwicklung der Mannschaft hört nie auf. Es gibt immer Dinge, die wir besser machen können. Es gefällt mir, dass die Jungs sehr hart an sich arbeiten. Wir haben aber noch einen Weg vor uns", sagte Rose am Mittwoch in Mönchengladbach. Oscar Wendt wird in den Fohlen-Kader zurückkehren, dafür fällt Fabian Johnson nach Rückenproblemen aus.

50 ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach – wo sind sie gelandet? Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Wolfsberger AC live im TV?

NITRO überträgt Gladbach gegen Wolfsberger AC am Donnerstag live im Free-TV, jedoch nicht exklusiv. Eine Live-Übertragung gibt es auch beim Streamingdienst DAZN. Reporter für NITRO: Marco Hagemann. Co-Kommentator: Steffen Freund. Experte bei Laura Wontorra im Borussia-Park: Roman Weidenfeller. Bei DAZN kommentiert Jan Platte gemeinsam mit Ex-HSV-Profi Benjamin Lauth. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 11,99 Euro pro Monat.

Gibt es einen Livestream?

Ja. NITRO und TV-now zeigen Gladbach gegen Wolfsberger AC am Donnerstag auch im Livestream. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Nach einem kostenfreien ersten Monat beträgt die monatliche Nutzungsgebühr 4,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Die Nutzung der Live-Streams bei TV-now ist im ersten Monat kostenfrei. DAZN-Neukunden können Gladbach gegen Wolfsberger AC in der Tat komplett kostenlos sehen - für neue Kunden gibt es einen Freimonat. Wer diese Bindung mit TV-now oder DAZN nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um das EL-Spiel Gladbach gegen Wolfsberger AC kostenfrei im Stream zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf ausländische Kommentatoren, schlechtere Bildqualität, nervige Pop-ups und Wettangebote einstellen. Zudem bewegt man sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Live-Ticker zur Begegnung Gladbach gegen Wolfsberger AC an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20:45 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.