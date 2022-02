Dafür kann der BVB allen voran auf Kapitän Marco Reus setzen. Der Nationalspieler überragte in den letzten beiden Bundesliga-Spielen: Gegen Union Berlin (3:0) und Borussia Mönchengladbach war Reus an sieben von neun Toren direkt beteiligt, neben drei Vorlagen erzielte er vier Tore selbst. Dennoch ist der BVB nach der Niederlage im Hinspiel gewarnt. Die Rangers, welche am Wochenende in der heimischen Liga nicht über 1:1 gegen Dundee United hinauskamen, haben bewiesen, dass sie nicht zu unterschätzen sind.