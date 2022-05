Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner spürt in der Europa League breite Unterstützung für sein Team. "Ich habe das Gefühl, dass ganz Deutschland Eintracht-Fan ist. Es ist eine Anerkennung da für die Leistungen. Ich denke, dass sich das die Mannschaft auch verdient hat", sagte Glasner am Mittwoch vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United, das am Donnerstag (21 Uhr, RTL und RTL+/[Anzeige]) in Frankfurt stattfindet. Von Kollegen und in der Bundesliga erhalte er immer wieder positives Feedback, schilderte der Österreicher. Das Hinspiel in London hatten die Frankfurter mit 2:1 für sich entschieden.

