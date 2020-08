Europa-League-Halbfinale im Liveticker: Inter Mailand trifft auf Schachtjor Donezk

Inter Mailand und Schachtjor Donezk ermitteln am Montagabend in Düsseldorf (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den zweiten Finalisten der Europa League. Beide starteten eigentlich in der Champions League in den Europacup und stiegen als Gruppendritter ab. Beide Clubs haben den Vorgänger-Wettbewerb schon gewonnen, beide sind schon auf deutsche Gegner getroffen.

Der italienische Vizemeister aus Mailand, der den UEFA-Cup 1991 (mit Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Andreas Brehme), 1994 und 1998 holte, setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen durch. Der ukrainische Meister aus Donezk hatte den UEFA-Cup im letzten Austragungsjahr 2009 durch einen Endspiel-Sieg gegen Werder Bremen (2:1 n.V.) geholt und schaltete diesmal im Achtelfinale den VfL Wolfsburg aus (2:1, 3:0). Im Endspiel wartet bereits der FC Sevilla, der sich am Sonntagabend 2:1 gegen Manchester United durchsetzte.