Die Generalprobe hat RB Leipzig verpatzt: Die Sachsen bekamen vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) bei den Glasgow Rangers einen Denkzettel verpasst. Nach einer schwachen Leistung bei der 1:3 Auswärtsniederlage in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach ist die Stimmung bei den Sachsen erstmal getrübt. Denn die als primäres Saisonziel ausgegebene Qualifikation für die Champions League hat man über die Liga nicht mehr selbst in der Hand. Abwehrchef Willi Orban hat die Königsklasse in der kommenden Saison allerdings noch nicht abgeschrieben: "Es ist noch immer offen, es sind noch zwei Spiele zu spielen." Mit Augsburg und Bielefeld, die beide noch um den Abstieg kämpfen, sind die kommenden Aufgaben in der Liga aber keine leichten. Leipzig muss mit enormer Gegenwehr rechnen. Anzeige

Auch von den Glasgow Rangers? Nach einem dominanten Auftritt im Hinspiel geht Leipzig zwar als Favorit in das Europa-League-Halbfinal-Rückspiel bei den Schotten im legendären Ibrox Stadium, sollte die Partie aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Das 1:0 war ein kleiner Schritt, es wird aber schwer", sagte Kapitän und Torwart Peter Gulacsi und verriet gleich das Erfolgsrezept: "Wir müssen cool bleiben und wieder besseren Fußball spielen." Trainer Domenico Tedesco fordert von seiner Mannschaft vor allem mehr Intensität als zuletzt gegen Gladbach. Diese wird es auch brauchen, wenn es bei den Rangers mit dem Einzug in das Europa-League-Finale am 18. Mai in Sevilla klappen soll. Mit zwei Siegen hintereinander in der Europa League würde sich Leipzig, unabhängig von der Endplatzierung in der Liga, für die Champions League qualifizieren.

Wie sehe ich das Spiel der Glasgow Rangers gegen RB Leipzig live im TV? Der Streamingdienst RTL+ [Anzeige] überträgt das Rückspiel im Europa-League-Halbfinale zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig am Donnerstag live und exklusiv. Kommentator der Partie ist ab 20.40 Uhr Christoph Stadtler. In der Konferenz sitzt Michael Born am Mikrofon. Begleitet wird die Übertragung von der Moderation von Anna Kraft, Robby Hunke, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann.

Wird Glasgow Rangers gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen? Nein. RTL zeigt die Partie nur online beim Streamingdienst RTL+. Dort ist ein Abonnement nötig [Anzeige].

Kann ich die Glasgow Rangers gegen RB Leipzig im Livestream verfolgen? Ja! Die Streamingplattform von RTL, RTL+, bietet einen Livestream auf ihrer Website an und überträgt die vollen 90 Minuten. Der Service ist allerdings kostenpflichtig. Wer dennoch das Spiel von den Glasgow Rangers gegen RB Leipzig im Livestream verfolgen will, kann einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Glasgow Rangers gegen RB Leipzig? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Europa-League-Spiel der Glasgow Rangers gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.