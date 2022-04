Ohnehin ist das Team um Cheftrainer Giovanni van Bronckhorst keineswegs zu unterschätzen. Nach dem BVB schaltete der amtierende schottische Meister zunächst im Achtelfinale den serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad (3:0, 1:2) und um Viertelfinale Sporting Braga (0:1, 3:1 n.V.) aus. Zudem hielten die Rangers im Duell mit Stadtrivale Celtic das Ziel des Titelgewinns im Pokal aufrecht, zogen durch ein 2:1 ins Finale ein . Zuletzt gewannen die Schotten vier Pflichtspiele am Stück. Endet die Serie in Leipzig?

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen die Glasgow Rangers live im TV?

Der Streamingdienst RTL+/[Anzeige] überträgt das Rückspiel im Europa-League-Halbfinale zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers am Donnerstag live und exklusiv. Kommentator der Partie ist ab 20.40 Uhr Michael Born. In der Konferenz sitzt Christoph Stadtler am Mikrofon. Begleitet wird die Übertragung von der Moderation von Anna Kraft, Robby Hunke, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann. Zudem ist Sebastian Hotz zu Gast.