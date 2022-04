Termine, Paarungen, TV : So läuft das Halbfinale der Europa League mit Frankfurt und Leipzig

Das Halbfinale der Europa League ist komplett - und erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs sind zwei Mannschaften aus der Bundesliga dabei. Eintracht Frankfurt trifft nach der rauschhaften Nacht beim FC Barcelona in der Vorschlussrunde auf West Ham United. RB Leipzig bekommt es derweil mit den Glasgow Rangers zu tun. Doch wie genau läuft das Halbfinale ab? Wann wird gespielt? Wer überträgt die Partien im TV? Und gab es schonmal einen deutschen Sieger? Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick.

Wann findet das Halbfinale der Europa League statt?

Schon in rund zwei Wochen geht es in der Europa League weiter. Die Halbfinal-Hinspiele werden am 28. April ausgetragen. Die Rückspiele finden 5. Mai statt. Anpfiff der Partien ist jeweils um 21 Uhr. Die genauen Ansetzungen im Überblick: