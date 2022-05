Eine Woche nach dem Hinspiel-Sieg auswärts bei West Ham United fiebert Eintracht Frankfurt dem nächsten Europa-League-Abend entgegen. Am Donnerstag (21 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) geht es gegen die Gäste aus London um den Einzug ins Finale. Die 0:2 Niederlage in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen soll laut Eintracht-Trainer Oliver Glasner aber kein Vorgeschmack auf die Europa League-Partie ein: "Man hat an der Aufstellung gesehen, dass das Spiel am Donnerstag absolute Priorität hatte. In der Bundesliga können wir keinen Startplatz für Europa mehr erreichen und am Donnerstag geht es um den ersten Final-Einzug nach über 40 Jahren", sagte er.

