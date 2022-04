Nach dem 3:2-Coup beim FC Barcelona fiebert Eintracht Frankfurt dem nächsten Europa-League-Abend entgegen. Am Donnerstag (21 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) geht es in London zum Halbfinal-Hinspiel gegen West Ham United. "Jetzt gibt es keine Müdigkeit! Jetzt gibt es Freude, jetzt gibt es Begeisterung, jetzt geht's in die Finals", sagte Trainer Oliver Glasner, dessen Team in der Bundesliga schwächelt und zuletzt fünf Spiele in Serie nicht gewonnen konnte.

