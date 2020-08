Europa League im Liveticker: Der VfL Wolfsburg im Rückspiel bei Schachtjor Donezk

Fast fünf Monate ist es her, dass der VfL gegen Schachtjor Donezk antreten musste - das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals verlor das Team von Coach Oliver Glasner mit 1:2. Eine Hinspiel-Niederlage im Europa-Cup konnte der VfL bislang noch nie drehen, will mit dieser Negativ-Serie am Mittwochabend (18.55 Uhr) endlich brechen.